Il prossimo 15 dicembre si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà prendere l'aereo a causa dello sciopero del settore. Previste infatti diverse agitazioni che coinvolgeranno aeroporti e lavoratori in tutta Italia. Tra gli scali interessanti dalla protesta quello di Milano, il comprensorio Bari-Brindisi ma anche Parma, Bergamo e Catania. I consigli per i passeggeri.