Disagi oggi in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base per il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari. Treni bus tram e metro fermi già da ieri sera alle 21 fino alla stessa ora di oggi, salvo le fasce di garanzia. A terra anche gli aerei. In agitazione anche lavoratoti di scuola, sanità e autostrade.