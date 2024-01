La Guardia di Finanza ha scoperto 140 imprese fantasma in varie province italiane, una frode fiscale miliardaria. 85 gli indagati, le imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero con acquisti fittizi. In particolare in Lombardia, le imprese fantasma non avevano strutture ed erano domiciliate in luoghi improbabili.