Arriva in Consiglio del Ministri il disegno di legge in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione al codice della strada. I neopatentati per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata. A quelli che verranno fermati con l’utilizzo del telefono mentre guidano verrà sospesa loro la patente. Norme anche a tutela dei ciclisti e per l'uso di monopattini.