Contrastare e prevenire le violenze contro gli autisti degli autobus del servizio pubblico e nei confronti dei controllori. E' questo l'obiettivo del Protocollo per sicurezza trasporto pubblico locale che prevede bodycam per i controllori, gps per geolocalizzare i mezzi teatro delle violenze e panic button per contattare direttamente il 112 in caso di aggressione o di evento criminoso.