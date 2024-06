500 euro per oltre 1,3 milioni di persone

Sarà disponibile da settembre 2024 la nuova social card da 500 euro. Destinata ad oltre 1,3 milioni di persone, la carta 'Dedicata a te' potrà essere usata per acquistare prodotti alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico. Nominativa e distribuita attraverso Poste Italine, la card spetta ai nuclei familiari con un Isee non superiore ai 15mila euro.