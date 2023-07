Seggi aperti oggi in Spagna dove nelle elezioni anticipate il governo del primo ministro Pedro Sánchez rischia di perdere la maggioranza. Secondo i sondaggi, infatti, è favorito il Partito popolare conservatore (PP), pur non raggiungendo la maggioranza assoluta. In caso di vittoria, il leader dell'opposizione conservatrice Alberto Núñez Feijóo dovrebbe quindi formare un governo con il partito populista di destra Vox.