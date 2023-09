"Non so se sarò il miglior allenatore azzurro, ma sarò il miglior Spalletti possibile"

Spalletti nuovo ct della Nazionale italiana. "Non so se sarò il miglior allenatore azzurro, ma sarò sicuramente il miglior Spalletti possibile", le parole del tecnico durante la presentazione di oggi in conferenza stampa. Esordio il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia.