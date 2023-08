Giornata decisiva domani per il probabile annuncio di Luciano Spalletti come nuovo Ct della Nazionale di calcio italiana. De Laurentis intanto mette a segno un altro colo decisivo per l'acquisto di Gabri Veiga. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il club campione d'Italia ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo.