Tavolo in calendario il 17 dicembre per Stellantis. "Credo che possa manifestarsi con chiarezza un nuovo inizio per quanto riguarda gli stabilimenti di Stellantis nel nostro Paese" dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, precisando però che il lavoro principale va fatto in Europa perché è lì il problema e lì va risolto".