Stop alla pirateria online, ok a legge che oscura i siti entro mezz'ora

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Il testo che era già stato approvato alla Camera prevede il carcere fino a 3 anni per chi trasmette contenuti e fino a 5.000 euro di multa per chi li ha consumati. Più potere all'Agcom che potrà oscurare i siti pirata entro mezz'ora dalla segnalazione.