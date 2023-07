Strage Via D'Amelio, oggi il 31esimo anniversario

Via D'Amelio, oggi 19 luglio il 31esimo anniversario della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta. A Palermo una serie di iniziative. Contro la mafia "c'è ancora molto da fare, ma il nostro impegno non si esaurirà mai. Semplicemente perché la lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino, ed a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia e hanno reso onore all'Italia". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al 'Corriere della Sera'.