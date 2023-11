Stupro Caivano, mamma vittima scrive al Papa

"In Italia tutti si riempiono la bocca parlando di tutela delle donne, ma troppo spesso, seppur già vittime, vengono abbandonate ai loro destini e addirittura umiliate. Ora cerchiamo di riavvolgere il nastro e tuteliamo anche il diritto agli affetti da negligenze e omissioni delle Istituzioni". Così all'Adnkronos l'avvocato Angelo Pisani, che assiste la mamma di una delle vittime dello stupro di Caivano, in relazione alla richiesta negata della donna di vedere e riabbracciare i figli più piccoli, portati in una casa famiglia.

E la mamma di una delle vittime ha scritto una lettera a Papa Francesco affinché possa rivedere sua figlia che si trova in una comunità protetta.