Taglio cuneo fiscale da luglio, buste paga più pesanti per dipendenti pubblici e privati. La misura, però, sarà temporanea: terminerà il prossimo 31 dicembre. Nel dettaglio: per gli stipendi fino a 25mila euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7 per cento. Questo comporterà un ipotetico aumento dello stipendio attorno ai 70 euro al mese; per le retribuzioni da 25 a 35mila euro lordi, invece, la riduzione sale dal 2 al 6 per cento. Si ipotizza un aumento in busta paga di circa 90 euro mensili.