Taxi gratis per tornare a casa dalla discoteca. Il Mit, nell'ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, ha stanziato fondi per pagare l'auto bianca o la navetta a chi uscito dalla discoteca, sottoponendosi all’alcol test, superi il limite previsto per mettersi alla guida. Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre.