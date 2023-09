Si scava a mani nude tra macerie in cerca di superstiti

Continua a tremare la terra in Marocco mentre si scava a mani nude tra le macerie in cerca di superstiti del terremoto di sabato 9 settembre. A supportare le squadre di ricerca marocchine, in arrivo anche quelle di Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi.