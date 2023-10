Terrorismo, Piantedosi: "In Italia 28mila obiettivi sensibili, a ora no rischi concreti"

''Al momento non risultano evidenze concrete e immediate di rischio terroristico per quanto riguarda l’Italia, ma la situazione è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione, in quanto la minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'informativa alla Camera.

''A seguito dell'attacco subito da Israele, ho immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale, ha aggiunto Piantedosi, sottolineando che "è stata effettuata una ricognizione degli obiettivi sensibili in Italia che sono stati quantificati in oltre 28.000, 205 dei quali israeliani, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi''.