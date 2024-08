Domenica rovesci sporadici in montagna

L'alta pressione raggiunge nuovamente l'Italia garantendo un tempo più stabile e soleggiato e temperature in progressivo aumento. Oggi 7 città da bollino giallo per le ondate di calore e domani saranno 12. In Campania e nelle isole picchi fino a 38 gradi. Domenica rovesci sporadici sulle Alpi e sull'Appennino meridionale