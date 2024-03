Transizione ecologica, un aiuto dai pagamenti elettronici

L’Italia si trova al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per le emissioni totali di CO2 generate dai pagamenti in contante

I pagamenti elettronici contribuiscono anche alla transizione ecologica. L’Italia si trova al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per le emissioni totali di CO2 generate dai pagamenti in contante, con oltre 160,8 mila tonnellate di CO2, circa 2,7 kg per abitante, causate dei pagamenti in contanti.

Secondo le stime elaborate da The European House – Ambrosetti, il pagamento cashless ha un’impronta di carbonio inferiore del 21% rispetto al contante. In Italia 8 esercenti su 10 accettano ormai pagamenti digitali.