Trattori arrivati a Sanremo

In città la delegazione di giovani agricoltori del movimento Riscatto agricolo

Sette trattori sono arrivati a Sanremo. La delegazione di giovani agricoltori del movimento Riscatto agricolo è partita ieri sera dal presidio di Melegnano (Milano). "Rinnoviamo la richiesta di contatto urgente con la Direzione della Rai, nonché con il Direttore Artistico e conduttore Amadeus, di un incontro per spiegare meglio i motivi della nostra azione, delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni", è l'appello arrivato in extremis dagli agricoltori di Riscatto Agricolo, dopo che la Rai ha annunciato che sul palco non saliranno rappresentanti del movimento dei trattori ma che le istanze degli agricoltori saranno enunciate sul palco del festival venerdì da Amadeus.