Trump si è costituito ad Atalanta: arresto, poi rilascio su cauzione

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è costituito ad Atalanta. Trump ha trascorso poco più di 20 minuti nel carcere della contea di Fulton prima di essere rilasciato su cauzione: 200mila dollari. Ad Atlanta le autorità hanno anche diffuso una sua foto segnaletica, è la prima volta che accade per un ex presidente americano. E' la quarta volta, quest'anno, che Trump si trova ad affrontare accuse penali. Questa volta riguardano il tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni in Georgia.