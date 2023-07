Sono quasi 30 milioni, uno in più del 2022, gli italiani pronti a partire tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all'estero, per un totale di quasi 63 milioni di partenze – poco più di 2 a testa – con un volume d'affari complessivamente generato nell'ordine di 45 miliardi di euro. A rilevarlo è l'Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani realizzato in collaborazione con SWG.