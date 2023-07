Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, "La Russia sarebbe pronta al dialogo ma l'Ucraina rifiuta qualsiasi opportunità pur essendo in una situazione non facile". Esplosioni intanto sono state segnalate intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sale la preoccupazione per la centrale nucleare. Nel frattempo Biden e Meloni condannano il ritiro unilaterale della Russia dall'accordo sul grano ucraino.