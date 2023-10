"Non fermare la Russia è più costoso"

Inviare armi all'Ucraina è utile anche per i suoi partner, perché le conseguenze del mancato invio sarebbero molto più costose. Lo scrive oggi su X il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, in un messaggio chiaramente diretto a quei politici americani ed europei che contestano le spese a sostegno dell'Ucraina. Intanto secondo il New York Times la Russia potrebbe essere pronta a testare un missile a propulsione nucleare.