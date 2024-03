Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Le intercettazioni dei colloqui tra ufficiali tedeschi sulla guerra in Ucraina sono una dimostrazione del ''coinvolgimento diretto dell'Occidente'' nel conflitto e del fatto ''ovvio'' che ''nella Bundeswehr stanno sostanzialmente pianificando di lanciare attacchi sul territorio della Federazione Russa''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una conferenza stampa, affermando che ''non c'è bisogno di alcuna interpretazione giuridica in merito, è tutto molto ovvio''.

Citato dalla Tass, Peskov ha aggiunto che "Scholz ha detto che verrà effettuato un controllo rapido, completo ed efficace. Speriamo che in qualche modo, intendo anche attraverso i media, scopriremo l'esito di questo controllo".

Dal canto suo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ''in linea di principio'' si è detto ''del tutto favorevole'' all'utilizzo dei beni russi congelati in Europa a sostegno del governo di Kiev. ''Ma stiamo lavorando a livello di Unione Europea per vedere se e come possono essere utilizzati questi fondi'', ha precisato Tajani.