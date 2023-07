Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra. Ultimi preparativi per il vertice Nato che si terrà domani e dopodomani in Lituania. La premier Meloni oggi è in Lettonia. Controffensiva di Kiev a sud di Bakhmut con risultati promettenti. Mosca dichiara di aver respinto 700 attacchi verso Lugansk. Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ricompare per la prima volta dal fallito golpe contro di lui, e contro il ministro della Difesa Sergei Shoigu di Evgeny Prigozhin. Il ministero della Difesa ha pubblicato un video in un post in cui Gerasimov viene informato dei tentativi delle forze ucraine di colpire obiettivi in Crimea, Rostov e altre regioni.