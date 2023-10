Nonostante il lancio di missili russi sull'oblast di Mykolaiv in Ucraina che hanno fatto altre due vittime, sembrano arrivare segnali di dialogo tra Mosca e Kiev. Putin in Cina ha infatti affermato che l'Ucraina starebbe pensando all'avvio di negoziati di pace. Intanto kiev ha annunciato di avere colpito in un attacco la base militare russa di Kursk