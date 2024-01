Per la Russia, la guerra in Ucraina è "un fallimento militare" e Kiev "può avere la meglio". Lo sostiene la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. Nella guerra in Ucraina, afferma, "la Russia non riesce a raggiungere i suoi obiettivi strategici" e registra, quindi, "un fallimento militare".