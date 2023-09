Ucraina, Yellen al G20: "Russia deve mettere fine alla guerra"

Podolyak: "Papa non può avere ruolo mediatore, ha posizione filorussa"

Ucraina- Russia, ultime news sulla guerra. "La cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l’Ucraina". Così Janet Yellen, segretario al Tesoro, parlando alla vigilia del G20 di New Delhi.

"Non ha senso parlare di un ruolo di mediatore del Papa se assume una posizione filorussa che è evidente a tutti", ha dichiarato dal canto suo Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista con la televisione ucraina “24 channel”. "Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l’Ucraina o la giustizia", ha poi aggiunto.