Ue, Spagna prende presidenza di turno mentre va alle urne

La presidenza spagnola del Consiglio Ue subentra oggi, sabato 1 luglio, alla Svezia, cadendo in un periodo travagliato per l'Unione. Sarà l'ultima presidenza a pieno titolo prima delle elezioni europee nella primavera del 2024, periodo che di solito viene utilizzato per chiudere molti dossier, prima del ritorno alle urne. La Spagna andrà ad elezioni anticipate il 23 luglio prossimo, con i sondaggi che suggeriscono la possibilità che dalle urne esca l'indicazione di un governo di centrodestra. Si pone quindi la questione di come ciò possa influire sul processo decisionale a Bruxelles nella seconda metà del 2023, anche se la Francia ha tenuto le elezioni nel semestre di presidenza senza che si verificassero particolari problemi.