Unicef: "Ogni giorno muoiono più di mille bambini per acqua non sicura"

Ogni giorno più di mille bambini sotto i cinque anni nel mondo muoiono per malattie legate all'acqua non sicura e servizi igienici inadeguati. Lo rivela l'Unicef in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani (Global Handwashing Day), dedicata quest'anno al tema "le mani pulite sono alla portata di tutti" ("clean hands are within reach"). Il lavaggio con il sapone è fondamentale: contribuisce a ridurre la trasmissione delle malattie diarroiche del 30% e le infezioni respiratorie acute fino al 20%. Questa pratica svolge un ruolo importante nel ridurre la trasmissione di agenti patogeni legati a epidemie come il colera, l'ebola, la shigellosi, la SARS, l'epatite E e il COVID-19.