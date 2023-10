Urso: "Italia può diventare protagonista dell'economia dello spazio"

“Tra i collegati alla manovra economica, ci sarà anche una legge sullo spazio, sulla ‘space economy’. L'Italia può diventare uno dei grandi attori dello spazio e già storicamente lo è, poiché siamo la sesta potenza spaziale. Ma oggi lo spazio è davvero uno spazio economico. È davvero una nuova avventura per le imprese, per l'economia e per la società italiana”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il settore vale un fatturato annuo di 1,6 miliardi di euro e dà lavoro a circa 6mila addetti.