Domani è l'election day negli Stati Uniti, ma sono 78 milioni gli americani che hanno già votato. Secondo i dati, aggiornati ad oggi alle 5.30 di questa mattina, diffusi dall'Election Lab dell'University of Florida, oltre 42 milioni di elettori hanno votato in anticipo nei seggi, negli Stati che offrono questa possibilità, mentre oltre 35 milioni hanno inviato il loro voto per posta.