Usa, Trump contro i migranti: "Avvelenano il nostro sangue"

Frase choc di Donald Trump per il quale i migranti "stanno avvelenando il sangue Usa". In un comizio in New Hampshire, l'ex presidente si è lanciato in una durissima recriminatoria contro l'immigrazione, argomento che è stato il suo cavallo di battaglia vincente nelle elezioni del 2016, affermando che i migranti "avvelenano le istituzioni mentali e le prigioni di tutto il mondo, non solo in America del Sud ma da tutto il mondo". "Arrivano nel nostro Paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo", ha ripetuto Trump.