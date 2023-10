Valico Rafah, Guterres: "Far muovere convogli aiuti al più presto"

"Questi camion sono salvavita, la differenza tra la vita e la morte per tanta gente di Gaza"

In visita al lato egiziano del valico di Rafah, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha sottolineato "l'assoluta necessità che i camion di aiuti vengano fatti muovere il prima possibile". "Abbiamo visto da questo lato della frontiera molti camion carichi di aiuti - ha detto, sollecitando 'uno sforzo sostenuto' -. Questi non sono solo camion, sono un salvavita, la differenza tra la vita e la morte per tanta gente di Gaza".