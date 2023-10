Varese, ha sottratto oltre 1 mln per spese personali di lusso: arrestata contabile società

La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, per un valore pari a 1.266.000 euro, nei confronti di una contabile di due società del varesino, la quale è stata anche arrestata perché sottraeva soldi dai conti societari che gestiva per lavoro e li utilizzava per spese personali e viaggi, attraverso bonifici, addebiti e ricariche di carte prepagate a lei intestate che non trovavano nessuna corrispondenza nell’attività aziendale.

Le indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Saronno, con il coordinamento della Procura di Busto Arsizio, hanno permesso, dopo puntuali e scrupolosi riscontri, di ricostruire le illecite operazioni di prelevamento di denaro dai conti correnti delle due società che avevano sede presso uno studio commercialista di Busto Arsizio dove era dipendente l’indagata e di fornire all’Autorità Giudiziaria un completo quadro probatorio che ha consentito di dimostrare il reato di appropriazione indebita pluriaggravata.