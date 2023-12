In vista delle prossime feste natalizie, Iidea-associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia lancia la campagna 'Prendi il controllo' per ricordare ai genitori l'esistenza di strumenti che permettono di gestire al meglio l’uso dei videogiochi in famiglia e fornire cinque consigli utili per assicurare un’esperienza di gioco sicura e consapevole per tutti.