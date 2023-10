Videogiochi anti-stress per 7 italiani su 10

Secondo lo studio globale 'The power of game

Per 7 italiani su 10 i videogiochi aiutano a combattere lo stress. In particolare per il 58% degli italiani che hanno risposto al sondaggio i videogiochi riducono l'ansia e il 45% la solitudine. Lo studio globale 'The power of game' (la potenza del gioco) è stato condotto su un campione di circa 13mila videogiocatori di 12 Paesi nel mondo, tra cui l'Australia, il Brasile, il Canada, la Corea del Sud, la Francia, la Germania, il Giappone, la Gran Bretagna, la Polonia, la Spagna, gli Stati Uniti e la stessa Italia.