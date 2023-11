Violenza su donne, Papa: "E' velenosa gramigna che va eliminata dalle radici"

“La violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici. E queste radici sono culturali e mentali, crescono nel terreno del pregiudizio, del possesso, dell’ingiustizia”. Lo ha ammonito il Papa nel messaggio inviato alla campagna nazionale contro la violenza sulle donne. “In troppi luoghi e troppe situazioni le donne sono messe in secondo piano, sono considerate “inferiori”, come oggetti, ha detto Bergoglio che esorta a "non restare indifferenti".