Violenze Francia, Macron: "Appello a senso responsabilità genitori"

Tensione alle stelle per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto

Il presidente francese Emmanuel Macron fa appello "al senso di responsabilità dei padri e delle madri di famiglia" in un tentativo di placare le violenze dei giorni scorsi per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto. Al termine della riunione dell'unità di crisi convocata per discutere dell'emergenza, Macron ha sottolineato che "un terzo dei fermati la notte scorsa sono giovani, molto giovani: è responsabilità dei genitori tenerli a casa".