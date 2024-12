Con le feste natalizie in arrivo lievitano i prezzi dei voli. Per Assoutenti già superata la soglia dei 600 euro a passeggero per alcune tratte. I voli più costosi sono quelli per gli scali siciliani, più contenuti i prezzi per raggiungere la Sardegna. Le tariffe inoltre non considerano spesso i costi aggiuntivi, che fanno salire ulteriormente il costo di un volo anche di oltre il 400%.