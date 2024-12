Scioperi a rotazione per nove degli stabilimenti del gigante automobilistico Volkswagen in Germania per la seconda volta questo mese, mentre la forza lavoro di Volkswagen protesta contro i dolorosi tagli proposti alla più grande casa automobilistica europea. Gli scioperi di oggi aumentano la pressione sulla dirigenza nello stesso giorno in cui è iniziato il quarto round di trattative sui tagli salariali e le minacce di chiusura delle fabbriche a Wolfsburg, sede centrale della VW.