Muoversi a Milano, alcuni consigli

Milano, 20/01/2023 - L’oggetto della nostra guida di oggi è una delle metropoli più importanti presenti nel nostro paese. Stiamo, ovviamente, parlando di Milano che, oltre ad essere una meta internazionale fondamentale in termini lavorativi è anche un polo globalizzato di grande spicco per la nazione. Insomma, Milano è una città instancabile e che non dorme mai. Ci riferiamo, del resto, alla capitale economica del nostro paese e, di conseguenza, a una delle mete europee più rinomate.

Milano è ben nota ai più per la sua straordinaria efficienza e per il dinamismo che ne consegue e che si riflette sull’assiduità con cui le persone la visitano. Una città metropolitana che si caratterizza per essere particolarmente caotica, nel pieno stile dei grandi centri urbani internazionali. Il capoluogo lombardo è una città dalle mille sfumature, aprendosi verso orizzonti internazionali con una proposta innovativa in tutti i sensi.

Per questo motivo, Milano cattura l’attenzione sia dei turisti che di chi la visita per fini lavorativi e, per questo, non ha molto tempo a disposizione per visitarla. Vien da sé, comunque, che trattandosi di una grande metropoli, essa sia soggetta a tutte le caratteristiche e le problematiche che accomunano i grossi centri urbani in giro per il mondo. Tanto avanguardistica quanto caotica, dunque, anche a Milano spostarsi può essere complicato.

Fortunatamente, però, la proposta in termini di trasporti non è assolutamente esigua, anzi. La metropoli meneghina presenta molteplici soluzioni, a budget differenti, tra trasporti pubblici e privati, utili a non lasciarsi travolgere e a visitare la città senza problemi a prescindere dalla disponibilità economica e dalla tabella di marcia. Ciò che sconsigliamo a priori, però, è di visitare Milano con mezzi propri, viste le congestioni costanti e la difficoltà nel trovare parcheggio. Scopriamo, ora, tutto ciò che c’è da sapere per muoversi agevolmente nel capoluogo lombardo.

Muoversi a Milano coi trasporti pubblici, ecco come

Come già precedentemente accennato, Milano presenta una certa efficienza in termini di trasporti pubblici. Tra le varie opzioni proposte a visitatori e cittadini citiamo, quindi, le quattro linee di metro, divise per colore in: rossa, verde, gialla e lilla. Le corse della metro iniziano alle 6 del mattino e terminano alle 00.30. Ogni corsa ha il prezzo di 1.50 euro e i mezzi passano ogni tre minuti. Esula dalla convenzione in termini di capolinea temporale solo la linea lilla, le cui corse, terminano a mezzanotte.

Gli autobus partono ogni 15 minuti dalle 05.30 alle 00.30, mentre i tram coprono la città per ben 170 km, costituendosi da diciotto linee urbane e venendo, così, considerati i mezzi più iconici del trasporto pubblico meneghino, diventando un vero e proprio simbolo della città. I tram a Milano funzionano dalle 04.30 alle 02.00. Il biglietto ha, ancora una volta, un costo di 1.50 euro, con un’alternanza in ora di punta tra i 3 e i 6 minuti e, regolarmente, una corsa ogni 15 minuti. D’estate e, in generale, quando il tempo lo permette, poi, è possibile visitare la città noleggiando una bici presso le colonnine di bike sharing dedicate.

I vantaggi del trasporto privato per muoversi a Milano

Soprattutto chi visita Milano per lavoro non può assolutamente ripiegare sul trasporto pubblico, richiedendo la comodità dell’auto, senza le varie responsabilità che il noleggio o il transito con mezzi propri comporterebbero. Grazie ai servizi di ncc Milano è possibile, quindi, avvalersi di una proposta affidabile, con tariffe fisse che vi permetterà di viaggiare in giro per Milano con auto di lusso, senza responsabilità, cominciando ad usufruire del noleggio con conducente già dal vostro arrivo in aeroporto, in modo da non perdere neanche un secondo sulla tabella di marcia.

Per maggiori info: https://www.nccmilano.com/nccmilanomalpensa/ e https://www.nccmilano.com/nccmilanolinate/.