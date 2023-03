Mur, per Dantedì 2023 a Salerno versione inedita Dante Symphony di Liszt

Al Teatro Verdi il concerto per la Giornata nazionale dedicata a Dante

Una versione inedita dell’ardua Dante Symphony di Franz Liszt. È già un avvenimento il concerto sinfonico dei 102 giovani talenti del Conservatorio di musica 'Giuseppe Martucci' di Salerno per il #dantedì, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta e l'appuntamento è per sabato 25 marzo 2023, alle 11.30, al Teatro 'Giuseppe Verdi' di Salerno. L'evento è organizzato dal Conservatorio di Salerno in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Comune di Salerno.

La Dante Symphony di Franz Liszt per orchestra e coro è riconosciuta per la sua complessità tecnica e musicale. I giovani allievi del Conservatorio ne eseguiranno una versione inedita e la parte musicale sarà integrata con illustrazioni del percorso narrativo della Commedia di Dante Alighieri.

Il Mur segnala che a realizzare le tavole della videoproiezione gli artisti Orsi Horváth e Marco Victor Romano. L’orchestra e il coro saranno rispettivamente diretti dai Maestri Iacopo Sipari di Pescasseroli e ‘Marilù’ De Santo. Il concerto potrà anche essere seguito in diretta streaming sul portale del Mur e tramite i profili social del Ministero, Youtube e Facebook.