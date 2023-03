Musica dance, dj Leandro Da Silva lancia il singolo Zombie e una nuova etichetta discografica

In arrivo una nuova importante etichetta discografica dance e un nuovo brano, con un sogno nel cassetto: portare la musica elettronica in tv. Sono i nuovi progetti annunciati da Leandro Da Silva, DJ e produttore italo brasiliano, che ha girato il mondo diventando uno dei più grandi talenti della musica elettronica mondiale.

Cresciuto nel mondo della radio, lavorando anche per Radio DeeJay e m2o, Leandro si è poi dedicato alla carriera di DJ producer suonando nei club più prestigiosi del mondo dal Club Chrome Seoul, all’Illuzion di Phuket, e girando il mondo con Tour in Sud America, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente e ovviamente Europa. La sua etichetta discografica Black Lizard Records è già diventata una delle più importanti del settore, mentre la sua musica ha raggiunto grandi traguardi sui maggiori canali di streaming, con più di 80 milioni di riproduzioni su Spotify e una grande presenza su importanti etichette discografiche. Ora il DJ e produttore presenta i nuovi progetti per il 2023.

Il 10 marzo arriva il nuovo singolo, dal titolo Zombie, che sarà la 15esima canzone che Leandro Da Silva lancia su Spinnin' Records, la più grande etichetta per DJ.

In primavera invece l’artista lancerà una nuova etichetta discografica dance, in collaborazione con Warner Brasile, che si chiamerà Magnifico Records, nome ispirato al rinascimento italiano e a Lorenzo de’ Medici: un omaggio alla bellezza e all’arte che riporta l’uomo al centro ma in questo caso sarà il DJ a tornare al centro della musica.

Ma Leandro ha un altro sogno nel cassetto: “Portare la musica elettronica in tv. In passato ci sono stati dei tentativi ma il mio obiettivo per il prossimo anno è far arrivare in televisione la cultura del DJ e del club, spesso erroneamente associata ad un mondo di perdizione, mostrando invece a tutti il suo valore artistico e il grande lavoro che c’è dietro ogni brano”.

“In Italia è ancora difficile capire che questo è un lavoro serio e lo dimostra il fatto che l’80% del mio business è all’estero. Un vero peccato visto che la scena dance italiana negli anni 90 è stata pioniera, mentre adesso è rimasta indietro”.

Infine, qualche consiglio per chi volesse intraprendere questa carriera: “ascoltare tanta musica, farsi una cultura a 360 gradi ed essere determinati, pronti a ricevere tanti no, perché ne arrivano tanti ma alla fine basta un sì a cambiarti la vita”.