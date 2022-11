Musk chiude uffici Twitter, social al capolinea?

La società non ha fornito motivazioni per la sua decisione

Twitter ha comunicato ai dipendenti che gli uffici dell'azienda saranno temporaneamente chiusi, con effetto immediato, fino a lunedì prossimo. L'annuncio, nel quale la società non ha fornito motivazioni per la sua decisione, arriva successivamente alle notizie secondo cui un gran numero di dipendenti si sarebbe dimesso dopo che il nuovo proprietario Elon Musk li aveva invitati a firmare un impegno a "lavorare per lunghe ore ad alta intensità" oppure ad andarsene.

La persona più ricca del mondo è diventata amministratore delegato di Twitter dopo aver acquistato l'azienda il mese scorso in un affare da 44 miliardi di dollari.

Su Twitter intanto vola l’hashtag #Riptwitter con l’ipotesi che il social tra una settimana venga spento.