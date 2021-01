Musk cita Bitcoin e il prezzo vola

(Adnkronos)

Vola il bitcoin che questa mattina è passato rapidamente da 32mila dollari a circa 38mila dollari. A scatenare l'impennata della criptovaluta, secondo gli analisti, è l'effetto dell'hashtag 'Bitcoin' inserito nella bio di Twitter del Ceo di Tesla Elon Musk che ha permesso alla criptovaluta di guadagnare oltre il 15% in pochi minuti. Secondo i dati di 'Coindesk' la criptovaluta è passata da circa 32mila dollari alle 8.30 Utc (il fuso orario scelto come riferimento globale, 9.30 ora italiana) a 37.050 dollari in poco meno di 15 minuti. Un aumento del 15,7%". Attualmente il bitcoin viaggia su 37.385 euro (+19,3%).