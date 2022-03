Musk mira a produrre 20 milioni di Tesla all'anno

Grazie anche ai due nuovi stabilimenti di Grünheide in Germania e Austin in Texas, oltre all'espansione di quelli in Cina e California, Tesla mira al continuo dominio globale nel settore dei veicoli elettrici. Durante la cerimonia inaugurale della nuova fabbrica vicino a Berlino della scorsa settimana, il CEO Elon Musk ha dichiarato che Tesla raggiungerà una produzione annuale di 20 milioni di veicoli entro l'inizio degli anni '30. «Penso che sia aggressivo, ma non impossibile, che potremmo produrre 20 milioni di auto in 10 anni» ha detto Musk in risposta alle domande degli operai. «E questo sarebbe un buon numero perché ci sono due miliardi di auto e camion nel mondo in uso, quindi 20 milioni sarebbero l'1% della flotta globale annua».

Musk ha affermato all'inizio dell'anno che Tesla sta valutando nuovi siti per i suoi prossimi impianti di assemblaggio, con annunci possibili entro fine 2022. «Tesla scalata a dimensioni estreme come parte di un piano generale aggiornato che sarà annunciato a breve» ha scritto su Twitter Musk la scorsa settimana.