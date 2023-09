Mutti, grazie a ricerca e innovazione lancia il ragù vegetale che sfida quello di carne

Circa due anni di lavoro, ricerca e sviluppo per mettere a punto un ragù 100% vegetale. L'impresa è firmata Mutti, il gigante italiano della lavorazione del pomodoro, da anni specializzato anche nei sughi, che grazie ad un lavorato a base di pisello giallo e senza utilizzare soia, un ingrediente allergizzante, ha raggiunto l'obiettivo. Un prodotto sostenibile che va nella direzione del minor consumo di carne da parte della popolazione. “Noi non abbiamo lanciato un prodotto che vada esclusivamente ai vegetariani o ai vegani” lo ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos Francesco Mutti, Amministratore Delegato di Mutti S.p.A. “Ma un prodotto che possa entrare nelle case per la sua bontà. È un prodotto che pensiamo potrà diventare uno dei modi, speriamo il principale, di consumare ragù in Italia.”

“Volevamo avere una texture al palato e alla vista in tutto e per tutto simile a quello classico” spiega Alice La Tona, Innovation Director Mutti. “Il ragù vegetale è un prodotto per tutti, per questo motivo abbiamo lavorato con impegno sugli aspetti sensoriali: volevamo che il nostro prodotto potesse dare un'esperienza di gusto ricca e appagante, ma “alla Mutti”, e quindi vegetale, in linea con i nostri principi, con la nostra eccellenza, con la nostra esperienza.”

Pomodori 100% Italiani, ingredienti 100% vegetali. Un prodotto che rappresenta una filosofia, visto che per nessun prodotto Mutti vengono utilizzati ingredienti di origine animale, a eccezione del sugo con parmigiano reggiano. “In Mutti ci occupiamo di pomodoro. In azienda non utilizziamo né carne né pesce” conclude Francesco Mutti. “Così, quando abbiamo deciso di fare il ragù lo abbiamo fatto a modo nostro, non poteva essere diversamente. Un prodotto sostenibile, 100% vegetale, ma soprattutto un ragù buonissimo. Questo è ciò che ci porta a credere che sarà il prossimo ragù per tutti.”