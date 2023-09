Mutti, la ricerca anche per i sughi già in commercio, meno 30% di grassi nei pesti

120 anni di storia, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro presente in 100 Paesi al mondo. Ma uno dei segreti del Gruppo Mutti è certamente l'innovazione. “Stiamo lavorando ad una review completa della nostra gamma sughi” spiega ad Adnkronos Alice La Tona, Innovation Director di Mutti.

“Per i nostri sughi, stiamo lavorando con delle materie prime ‘Premium’, dedicandoci a ricettazioni specifiche per le diverse aree geografiche, perché quello che funziona in Italia non sempre può piacere agli altri Paesi. Naturalmente cerchiamo di mantenere la massima qualità e la migliore esperienza di gusto, che da sempre caratterizza Mutti, e stiamo rivedendo tutta la nostra gamma di pesti. Siamo gli unici ad aver fatto dei pesti a base pomodoro”. Qui la grande sfida è quella di diminuire i grassi.

Continua La Tona: “I nostri pesti hanno meno 30% di grassi, rispetto alla media dei più venduti, con l’esclusione dei pesti alla genovese. Ovviamente, non smettiamo mai di lavorare nemmeno su quelli che sono i nostri prodotti ‘core’ quindi la passata, il concentrato, la polpa, quelli che ci hanno resi famosi. Perché l'innovazione passa dal miglioramento continuo, e noi non ci fermiamo mai”